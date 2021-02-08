Menemen'de belediye otobüsünde bir kadın, 55 yaşındaki E.Ç.'nin sözlü ve fiili saldırısına uğradı.

E.Ç., otobüstekilerin şaşkın bakışları arasında kıyafetinden dolayı hakaret ettiği kadına tekme, tokat ve yumruk attı. O anlar, otobüs içindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Diğer yolcular engel oldu

Görüntüde, otobüsteki diğer yolcuların saldırgan E.Ç.'ye tepkisi dikkat çekti.

Saldırgan E.Ç., yolcular tarafından otobüsten indirildi.

Saldırıya uğrayan kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, E.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan E.Ç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklandı.