Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 21:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çarşaflı kadını darbeden kişi tutuklandı
İzmir'in Menemen ilçesinde belediye otobüsünde çarşaflı bir kadını kıyafetinden dolayı darbeden kişi tutuklandı. Kadının darbedilme anı kameraya yansıdı.
Menemen'de belediye otobüsünde bir kadın, 55 yaşındaki E.Ç.'nin sözlü ve fiili saldırısına uğradı.
E.Ç., otobüstekilerin şaşkın bakışları arasında kıyafetinden dolayı hakaret ettiği kadına tekme, tokat ve yumruk attı. O anlar, otobüs içindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Diğer yolcular engel oldu
Görüntüde, otobüsteki diğer yolcuların saldırgan E.Ç.'ye tepkisi dikkat çekti.
Saldırgan E.Ç., yolcular tarafından otobüsten indirildi.
Saldırıya uğrayan kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, E.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan E.Ç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Kadına Şiddet
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