Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 12 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 12 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında salda bir grup sığınmacının bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 12 sığınmacı, kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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