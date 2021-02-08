İzmir’de geçen hafta etkili olan sel, bu hafta yerini fırtınaya bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kent için ‘turuncu alarm’ uyarısında bulunmuştu.

[Fotoğraf: AA]

Deniz taştı, ulaşım aksadı

Karşıyaka Yelken Kulübü önünde lodosunda etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay ve yaya yolunda ulaşım sağlanamazken, kara yolunun da bir şeridi önlem amaçlı trafik ekipleri tarafından kapatıldı.

[Fotoğraf: AA]

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu.

[Fotoğraf: AA]

Biriken sular nedeniyle tramvaylar zorlukla ilerledi.

Vapur ve feribot seferleri iptal oldu

Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda ise balıkçılar, teknelerinin fırtınadan zarar görmemesi için özel önlemler aldı.

[Fotoğraf: AA]

İzmir'de etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle vapur ve arabalı vapur seferleri iptal edildi.