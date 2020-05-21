UNICEF'ten yapılan açıklamada, ABD'nin refakatsiz en az 1000 çocuğu Meksika, El Salvador, Guatemala ve Honduras'a gönderdiği belirtildi.

Aynı dönemde ayrıca Meksika'nın da 447 göçmen çocuğu Guatemala ve Honduras'a sınır dışı ettiği ifade edilen açıklamada UNICEF, geri gönderilen bu çocukların ülkelerinde COVID-19 kapmış olduğu düşüncesiyle şiddete ve ayrımcılığa maruz kalabileceği uyarısında bulundu.