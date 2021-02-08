Doğu Karadenizli yaylacılar karın yağmasıyla köylerine döndü. Yüksek rakımlı zirvelerdeki evler sessizliğe büründü.

Jandarma komando bölüğü de beyaz kamuflajlarını giydi, Ordu'nun Perşembe ilçesindeki yaylalara çıktı. Eksi 20-30 derece soğukta yayla evlerini tek tek kontrol etti.

Yayla evleri tek tek kontrol edildi

Bölük Komutanı Üsteğmen Sercan Özcan, evlerin kontrolünü yaparak herhangi bir erzak bırakıp bırakılmadığını, kapıların kilitli olup olmadığını veya kilitlerin kırılması suretiyle kapıların açılıp açılmadığının kontrol edildiğini söyledi.

1600 metre yükseklikteki Çambaşı Yaylası'nda arazi arama tarama faaliyeti yürüttüler.

"Yayla evinde yiyecek bırakılmasın"

Jandarma Astsubay Uzman Çavuş Selçuk Özdemir de, soğuk havanın etkilemeyeceğini belirterek, "Bu soğukta vatanımızın dalgalandığı, bayrağımızın dalgalandığı her yerde vatanımızı korumaya devam edeceğiz" dedi.

Güvenlik güçleri, terör tehdidine karşı yayla evlerinde yiyecek bırakılmaması için yöre halkına yaptığı uyarıyı yineledi.

Jandarma komandolar, başarılı geçen operasyon faaliyetini komando andı ile tamamladılar.

Haber: Selim Becioğlu

Kamera: Kenan Burhan

Kurgu: Hasan Natır