Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 19:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da kuvvetli fırtına etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtınada bir motor yat sürüklendi. Marmaris'te etkisini sürdüren fırtınada ise ağaçlar devirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı 63 kilometreyi geçti.
Balıkçıların denize açılamadığı ilçede, Gümbet Koyu'nda sürüklenen bir motor yat, başka bir tekne yardımıyla çekildi. Bitez Koyu'nda demirli bir yelkenli de demir tarama riski yaşanınca limana yakın yere alındı.
Adrenalin tutkunu rüzgar sörfçüleri de zor anlar yaşadı. Denizde olan sörfçüler ani rüzgarların etkili olduğu anlarda dengede duramadı.
Marmaris Turunç ve Bozburun mahallelerinde iki ağaç devrildi. Belediye ekipleri ağacı bulunduğu yerden kaldırdı.
Etiketler: Fırtına
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