Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 18:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Komşusunun köpeğini tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde komşusunun köpeğini tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı.
Sanayi Sitesi mevkisinde yaşayan F.K. yulaflarını ezdiği iddiasıyla komşusu M.T'ye ait "Aslan" isimli köpeğe tüfekle bir el ateş etti. Gözüne ve kulağına saçma isabet eden köpek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
M.T. ise köpeği tedavi ettirmek için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürdü.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet
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