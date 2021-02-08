Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 18:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da süs havuzunun 135 fıskiyesi çalındı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki süs havuzunun fıskiyeleri çalındı. Temizlik görevlilerinin fark ettiği olay sonrası polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki süs havuzu, kenti ziyaret edenlerin ilgi gösterdiği noktalardan.
Hırsızlar hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında havuzun krom malzemeden yapılan 135 fıskiyesini çaldı.
Durumu fark eden temizlik görevlileri polise ihbarda bulundu.
[Fotoğraf: DHA]
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını toplayarak incelemeye aldı.
Işık ve su gösterileriyle büyük ilgi gören süs havuzu çalışamaz hale geldi.
Son Haberler
- 19:17
- 19:16
- 19:20
- 19:00
- 18:57
Sıradaki Haber
Kuvvetli rüzgara dayanamayan ağaç devrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz