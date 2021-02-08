Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 18:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuvvetli rüzgara dayanamayan ağaç devrildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor. 25 Kasım Stadı önündeki bir ağaç da fırtınaya dayanamayarak devrildi.
Edirne'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.
Rüzgar nedeniyle Talatpaşa Mahallesi 25 Kasım Stadı önündeki ağaç devrildi. Ağacın devrilmesi nedeniyle stat girişindeki çit ve kaldırım zarar gördü.
Edirne Belediyesi ekipleri dallarını testere yardımıyla keserek ağacı bulunduğu yerden kaldırdı.
[Fotoğraf: AA]
Akşam saatlerinde sağanak da etkili olacak
Şiddetli rüzgara, ilerleyen saatlerde sağanağın da eşlik etmesi bekleniyor.
Sağanağın gece boyunca etkili olması öngörülüyor.
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