Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 17:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Su kaplumbağalarına yeni sulak alan
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van’da kurumaya yüz tutan derede ıslah çalışmaları esnasında fark edilen su kaplumbağaları, sedyeyle başka bir sulak alana bırakıldı.
Van’da ekipler, İpekyolu ilçesi merkez mahallelerinde kuruyan derelerde ıslah çalışmaları yapıyor.
Yeni yol bağlantıları ve taşkın koruma çalışmaları esnasında su kaplumbağalarını fark eden ekipler, kaplumbağaların zarar görmemesi için çalışmalarını durdurdu.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeline haber verilmesi üzerine, su kaplumbağaları sedyeler ile Van Kalesi çevresinde yer alan ve daha önce ıslahı yapılan sulak alana taşındı.
Etiketler: Doğal Yaşam Kuraklık
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