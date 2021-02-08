Lodosun da etkisiyle yayılan alevlere müdahale eden ekipler ile vatandaşlar, sazlıktaki 30 arı kovanını kurtarmak için çalışma başlattı.

Çalışmada arıların saldırısına uğrayan 7 kişiden biri, hastanede tedavi altına alındı.

Ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yaklaşık 100 dönüm sazlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.