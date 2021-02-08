Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İznik Gölü çevresinde yangın
İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Lodosun da etkisiyle yayılan alevlere müdahale eden ekipler ile vatandaşlar, sazlıktaki 30 arı kovanını kurtarmak için çalışma başlattı.
Çalışmada arıların saldırısına uğrayan 7 kişiden biri, hastanede tedavi altına alındı.
Ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Yaklaşık 100 dönüm sazlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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