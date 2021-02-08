Van Büyükşehir Belediyesi kente değer katan projeleri hizmete almaya devam ediyor.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından yapımı tamamlanan Erciş Işıklı İçme Suyu Arıtma Tesisi ile ilçenin içme suyu altyapısında yaşanan problemlerin bitirilmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin sayılı tesisleri arasında yer alan ve 20 milyon euroya tamamlanan proje, 30 yıl boyunca 240 bin nüfusun su ihtiyacını karşılayacak.

[Fotoğraf: Van Büyükşehir Belediyesi]

Doğu Anadolu’da tek

VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, 2019 yılında başlattıkları Avrupa Birliği (AB) destekli projenin aynı zamanda Erciş’in altyapısının değişim projesi olduğunu da açıkladı.

Bir örneği Konya’da bir örneği de Trabzon’da olan tesis, Doğu Anadolu bölgesinde tek olma özelliği taşıyor.

Yapımı tamamlanan tesis dışında, yine Erciş ilçesini besleyen Morgedik İçme Suyu tesisinin de yakın dönemde kırsal mahalle bağlantıları ve eksiklikleri tamamlanarak açılışı yapılacak.