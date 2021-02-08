Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, kentteki vaka sayılarının genel manada iyi olduğunu aktardı.

Tedbirlerin bırakılmaması gerektiğini, hastalığın hala devam ettiğini vurgulayan Ayaz, "Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarından da anlaşıldığı üzere ülkemizde giderek görüldüğü il sayısı arttı. İlimizde de mutasyon virüs, yani koronavirüsün yeni mutasyonu görüldü. Bunun en büyük riski bulaştırıcılığının çok yüksek olması. Onun için tüm vatandaşlarımızı dikkatli olmaya tekrar davet ediyoruz" dedi.

"6 kişide mutasyonlu koronavirüs vakamız mevcut"

Mutasyonlu virüsün tespit edildiği kişilerin yaşlarının genç olduğuna ve izolasyon altında bulunduklarına dikkati çeken Ayaz, şöyle konuştu:

"Hastalık henüz bitmedi, bitmesine de uzun bir süre var. Bir süre daha bu tedbirlerle beraber yaşamak durumunda kalacağız. Aktif şu anda 6 mutasyon koronavirüs vakamız mevcut. Çok sıkı bir denetimdeler izolasyon açısından. Takipleri devam ediyor. Çok geniş bir filyasyon çalışması yapıldı. Onlarla temaslı olan herkesi de karantinaya aldık. Bir ilerleme olmadı. 5 vaka biraz daha eski, 1 vaka biraz daha yeni. Onun için bağımsız olmaları da biraz virüsün farklı yollardan ilerlediğini gösteriyor. 5'i bağlantılı ama 1'i bağlantısız. Mutasyonun tespit edilen en büyük özelliği bulaşma hızı bir önceki varyanta göre çok yüksek. Bu da daha tedbirli olmayı gerektiriyor."