Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de FETÖ operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt yöneticileriyle irtibatı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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