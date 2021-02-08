Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, akşam saatlerinde Kıyı Ege ve Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir, Manisa, Aydın'ın kıyı ilçeleri, Muğla, Balıkesir'in batı kıyıları, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle gerçekleşebilecek su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar/fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.