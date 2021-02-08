Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kıyı Ege ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Kıyı Ege ve Trakya'da bu akşam kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, akşam saatlerinde Kıyı Ege ve Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir, Manisa, Aydın'ın kıyı ilçeleri, Muğla, Balıkesir'in batı kıyıları, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Kuvvetli yağış nedeniyle gerçekleşebilecek su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar/fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu Sağanak
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