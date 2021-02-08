Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 16:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mardin'de teröristlerin tahrip ettiği köprülerin yapımına başlanacak
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristler tarafından daha önce el yapımı patlayıcı ile tahrip edilen iki köprü yeniden inşa edilecek.
Çağ Çağ Deresi üzerindeki, Abdulkadir Paşa ve Fırat mahallelerini Devrim Mahallesi'ne bağlayan iki köprü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılacak.
Kaymakamlık, birinci köprünün yıkımından sonra Fırat Mahallesini Devrim Mahallesine bağlayan ikinci köprünün de yıkımını gerçekleştirecek. Köprülerin yıkımından sonra ihaleyi kazanan firma çalışmaya başlayacak.
EYP'lerle tahrip edilmişti
2015 ve 2016 yıllarında Nusaybin ilçe merkezinde Fırat ve Abdulkadir Paşa Mahallelerini Devrim Mahallesine bağlayan iki köprü, Terör örgütü PKK´nın gençlik yapılanması YDG-H tarafından el yapımı patlayıcılar (EYP) ile tahrip edilmişti.
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PKK/KCK Terör Örgütü
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