Çağ Çağ Deresi üzerindeki, Abdulkadir Paşa ve Fırat mahallelerini Devrim Mahallesi'ne bağlayan iki köprü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılacak.

Kaymakamlık, birinci köprünün yıkımından sonra Fırat Mahallesini Devrim Mahallesine bağlayan ikinci köprünün de yıkımını gerçekleştirecek. Köprülerin yıkımından sonra ihaleyi kazanan firma çalışmaya başlayacak.

EYP'lerle tahrip edilmişti

2015 ve 2016 yıllarında Nusaybin ilçe merkezinde Fırat ve Abdulkadir Paşa Mahallelerini Devrim Mahallesine bağlayan iki köprü, Terör örgütü PKK´nın gençlik yapılanması YDG-H tarafından el yapımı patlayıcılar (EYP) ile tahrip edilmişti.