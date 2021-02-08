İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca sanal devriye faaliyetleri sürdürülüyor.

Sosyal mecrada gelişen gündem ve konular, çeşitli illegal örgüt ve gruplara müzahir sosyal medya hesapları yakından takip ediliyor.

Bu kapsamda 1-7 Şubat tarihleri arasında terör örgütü propagandası yapan toplam 1264 hesap hakkında çalışma yapıldı.

39 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ/PDY, PKK/KCK, Aşırı Sol ve DEAŞ terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 575 sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilerek işlem başlatıldı.

39 kişi gözaltına alındı. Gözaltı faaliyetleri sürüyor.