Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sosyal medyadan terör propagandasına 39 gözaltı
Sosyal medyada terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ propagandası yapan 39 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca sanal devriye faaliyetleri sürdürülüyor.
Sosyal mecrada gelişen gündem ve konular, çeşitli illegal örgüt ve gruplara müzahir sosyal medya hesapları yakından takip ediliyor.
Bu kapsamda 1-7 Şubat tarihleri arasında terör örgütü propagandası yapan toplam 1264 hesap hakkında çalışma yapıldı.
39 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ/PDY, PKK/KCK, Aşırı Sol ve DEAŞ terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 575 sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilerek işlem başlatıldı.
39 kişi gözaltına alındı. Gözaltı faaliyetleri sürüyor.
Son Haberler
- 17:51
- 17:46
- 17:43
- 17:34
- 17:33
Sıradaki Haber
Dehşeti yaşadı, 8 köpek birden saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz