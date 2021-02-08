Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniye'de 5 katlı fabrikada yangın
İstanbul Ümraniye'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 5 katlı, mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen fabrikanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.
Etiketler: Yangın
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