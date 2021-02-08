Bodrumda fırtına etkili oldu
Bodrum’da etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Bir motoryat karaya oturdu, şantiyede başına metal plaka çarpan işçi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden esen fırtına etkili olurken günlük yaşam olumsuz etkilendi.
Güney sahillerine dev dalgalar vurdu, denizdeki yosunlar sahil şeridinde birikti. İlçenin farklı mahallelerinde ağaçlar fırtınanın etkisiyle devrildi.
Fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Gümbet sahilinde bir aydınlatma direği devrildi, bir motoryat kıyıya doğru sürüklenerek karaya oturdu. Yat, römorkör yardımıyla oturduğu yerden kurtarıldı.
Denizcilere liman dışına çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı.
Çırkan Mahallesi’ndeki bir şantiyede çalışan inşaat işçisinin başına rüzgarla savrulan metal bir plaka çarptı.
Başından yaralanan işçi, Bodrum Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İşçinin sağlık durumu iyi.
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