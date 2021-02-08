Kemal Uyar'ın kullandığı tır, Muğla-Yatağan kara yolu Bayır mevkisinde trafik ışıklarında bekleyen yolcu otobüsü ve otomobillere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan Uyar, itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışmayla güçlükle çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yaralı, sağlık ekibince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşımda bir süre aksama yaşandı.