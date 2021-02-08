Çağ Çağ Deresi üzerindeki, Abdulkadir Paşa ve Fırat mahallelerini Devrim Mahallesi'ne bağlayan iki köprü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılacak.

Belediye ekiplerince yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ihaleyi kazanan firma, yeni köprülerin yapımına başlayacak.