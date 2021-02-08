Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nusaybin'de teröristlerin tahrip ettiği köprüler yenilenecek
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu tahrip olan iki köprünün yerine yenilerinin yapılması için çalışma başlatıldı.
Çağ Çağ Deresi üzerindeki, Abdulkadir Paşa ve Fırat mahallelerini Devrim Mahallesi'ne bağlayan iki köprü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılacak.
Belediye ekiplerince yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ihaleyi kazanan firma, yeni köprülerin yapımına başlayacak.
Etiketler: PKK/KCK
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