Olay sabah saatlerinde Rize Devlet Hastanesi’nde meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu iddiasıyla hastaneye gelen Ali Sırrı K., Psikiyatri Bölümünde görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu’nun odasına girdi.

Doktor "beyaz kod" verdi

Doktor Puşuroğlu ile Ali Sırrı K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Doktor bu sırada, "beyaz kod" vererek güvenlikten acil yardım istedi.

Ali Sırrı K, yanında taşıdığı çantadan bölgede ot biçmek için kullanılan kesici alet orağı çıkararak kadın doktora saldırdı.

Saldırı sonucu doktor Meltem Puşuroğlu, kolundan ve bacağından yaralandı. Kadın doktor, hastanede tedaviye alınırken, saldırgan da gözaltına alındı.

Saldırganın emniyetteki sorgusu devam ediyor.