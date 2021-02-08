Konya'nın Seydişehir ilçesinde atıklar geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor.

Atıkları hiçbir zaman çöp olarak görmediklerini ve tasarruf sağlayacak kaynak olarak değerlendirdiklerini söyleyen Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 2020 yılında 720 ton plastik, kağıt ve metal atığı geri dönüşüme kazandırdıklarını açıkladı.

9 bin 792 ağacın kesilmesi engellendi

Geri dönüşüm çalışmaları kapsamında kağıt atıklar değerlendirilerek 9 bin 792 ağacın kesilmesi engellendi.

Mehmet Tutal, atıkların ayrıştırılması için oluşturulan atık toplama konteynerlerinin kullanılmasıyla daha fazla atığın milli ekonomiye ve doğaya kazandırılacağını vurguladı.