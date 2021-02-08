Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Ocak 2021 hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

COVID-19 ile mücadele kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alındığı havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 40 bin 55, dış hatlarda 19 bin 772’ye ulaşırken, ocak ayında üst geçişlerle toplam 73 bin 734 uçak trafiği gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı’nda 1 milyon 681 bin 732 yolcuya hizmet verildi

Türkiye havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3 milyon 366 bin 34, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 858 bin 312 oldu.

Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam 5 milyon 227 bin 452 yolcuya hizmet verildi.

Ocak ayında İstanbul Havalimanı’nda iniş-kalkış yapan toplam uçak trafiği ise 15 bin 74’e ulaşırken, toplamda 1 milyon 681 bin 732 yolcuya hizmet verildi.