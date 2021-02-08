Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,43 artışla 411,22 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,45 değer kazancıyla 14.120 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 artışla 6.515 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 yükselişle 5.685 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 değer kazancıyla 8.238 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,17 artarak 23.352 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 1,2039 seviyesinden işlem görüyor.
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