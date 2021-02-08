Doğal gazdan elektrik üretimi geçen yıl yüzde 21 arttı
Türkiye'nin 2020'deki elektrik üretiminin yüzde 22,7'si doğal gazdan sağlandı. Doğal gazdan elektrik üretimi 2019'a göre yüzde 21 artış gösterdi. Bu artışta yılın son aylarında etkisini gösteren kuraklık en önemli etken oldu.
Elektrik Üreticileri Derneğinin 2020 yılına Elektrik Üretim Raporu'ndan göre, geçen yıl Türkiye'nin brüt elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artışla 305,431 gigavatsaat oldu.
Geçen yılki elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 25,6 olurken, toplam elektrik üretiminin yüzde 22,7'si doğal gazdan, yüzde 22,3'ü ithal kömürden, yüzde 15'i rüzgar ve güneş santralleri ile jeotermal santrallerden, yüzde 12,5'i ise linyit santrallerinden sağlandı.
Üretimin kalan kısmı ise diğer santrallerden elde edildi.
Hidroelektrik santrallere kuraklık etkisi
Toplam elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerin payı, kuraklığın etkilerinin en fazla yaşandığı ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,3, 2020'nin tamamında ise yıllık bazda yüzde 12,1 geriledi
Doğal gazdan elektrik üretimi yüzde 21 arttı
Geçen yıl doğal gazdan elektrik üretimi 2019'a göre yüzde 21 artış gösterdi. Bu artışta yılın son aylarında etkisini gösteren kuraklık en önemli etken oldu. Ekim-aralık döneminde doğal gazdan elektrik üretimi ise 2019'un aynı dönemine göre yüzde 48,2 yükseldi.
Jeotermal, rüzgar ve güneş santrallerinde üretim arttı
Geçen yıl jeotermal santrallerle rüzgar ve güneş santrallerinden elde edilen elektrik ise bir önceki yıla göre yüzde 14,9 arttı. Bu oran ekim-aralık döneminde yüzde 22,2 olarak hesaplandı.
Öte yandan, Türkiye'nin linyitten elektrik üretimi 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 18,6 azalış gösterdi. Bu dönemde ithal kömürden elektrik üretimi ise yüzde 3,2 arttı.