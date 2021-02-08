Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 2,1 artarak 29.388,5 puan oldu. Endeks böylece, Ağustos 1990'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 105,5 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 artışla 3.532 puandan günü tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 primle 51.373 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kazançla 29.307 puanda seyrediyor.
Son dönemde 3.050-3.150 puan bandında hareket eden Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,5 gerileyerek 3.091 puandan kapandı.
Etiketler: Borsa
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