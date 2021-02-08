Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 2,1 artarak 29.388,5 puan oldu. Endeks böylece, Ağustos 1990'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 105,5 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 artışla 3.532 puandan günü tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 primle 51.373 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kazançla 29.307 puanda seyrediyor.

Son dönemde 3.050-3.150 puan bandında hareket eden Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,5 gerileyerek 3.091 puandan kapandı.