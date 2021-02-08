Türkiye'nin 2020'de 237 milyon dolarlık ihracat geliri elde ettiği kuru incirde, üreticiler 2021'in çok daha bereketli geçeceği beklentisi içinde.

ABD ihracatta ilk sırada

Kuru incirde 2019'da 235 milyon 868 bin dolar gelir elde eden Türkiye, geçen yıl ise 237 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

Türkiye'nin incir ihracatı önceki yıla göre miktar bazında yüzde 5 artarken, elde edilen döviz geliri ise neredeyse sabit kaldı.

12 bin 774 ton kuru incir alımı için 35 milyon 244 bin dolar ödeyen Amerika Birleşik Devletleri ihracatta ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 34 milyon 574 bin dolarlık alım yapan Fransa, 8 bin 186 ton kuru incir için 34 milyon 156 bin dolar ödeyen Almanya izledi.

Koronavirüs talebi artırdı

Germencik Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, miktar bazındaki artışa karşın bir önceki yılla aynı oranda gelir elde edilmesinin kurdaki dalgalanmaların yanı sıra incirin yurt dışındaki satış fiyatıyla da ilgili olduğunu söyledi.

İncir üreticisi ve ihracatçısı Yahya Anlık, koronavirüsle şeker ihtiyacını meyveden karşılamak isteyenlerde artış yaşandığını ve satışlarda hareketlilik olduğunu söyledi. Anlık, bu yıl için beklentilerinin daha yüksek olduğunu sözlerine ekledi.