ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olduğu iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken Jensen Huang'ı şirketin başkanlığına ve üst yöneticilik (CEO) görevine yeniden getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia Yönetim Kurulu ile görüştüğünü ve Jensen Huang'ı yeniden CEO'luk görevine getirmelerine ikna ettiğini söyledi.

Şirketin aldığı bu karar, geçen hafta küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşün tersine dönmesini sağladı. Söz konusu gelişme, yapay zeka odaklı yatırım trendini yeniden canlandırdı ve özellikle çip üreticilerinin hisselerinde sert yükselişler yaşandı.

Analistler, Jensen Huang'ın geri dönüşünün yapay zeka ekosistemine duyulan güveni yeniden tesis ettiğini ve güçlendirdiğini belirtti.

Teknoloji hisseleri, yapay zeka altyapı yatırımlarının büyük ölçüde borçlanma yoluyla finanse edilmesi, bu teknolojiye aktarılan milyarlarca dolarlık yatırımın getirisinin belirsizliğini koruması ve ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratların çoğunluğu elde etmesinin yapay zeka sektörü ile hızla yaygınlaşan devasa veri merkezlerine yönelik düzenlemeleri sıkılaştırabileceği yönündeki endişeler nedeniyle son dönemlerde baskı altında kaldı.

Jensen Huang'ın geri dönmesinden kaynaklı iyimserliğe karşın söz konusu risklerden dolayı teknoloji şirketlerinde tekrar bir satış baskısı olabileceğine dair endişeler devam ediyor. Yapay zeka hisselerindeki sert toparlanma, ekonomik büyümeye ve finansal koşullara ilişkin endişeleri de hafifletirken, bu durum Fed'in yakın vadede para politikasını sıkılaştıracağına yönelik piyasa beklentilerini yeniden canlandırdı.

Böylece kısa vadeli ABD hazine tahvillerinin getirileri yükselirken, dolara talep de arttı. Söz konusu gelişmelerle dün 6 baz puan artarak yüzde 4,69'a çıkan ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yeni günde yüzde 4,68'de, dün 104,5'le Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi test eden dolar endeksi de bugün 104,3 seviyesinde dengelendi.

Yapay zeka altyapı yatırımları aynı zamanda ABD ekonomisindeki büyümenin başlıca itici güçlerinden biri olarak öne çıkıyor. Daha güçlü bir ekonomi ise çoğu zaman daha güçlü bir dolar anlamına geliyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle yüzde 4,92'de seyrediyor. Altının onsu önceki kapanışın hemen üzerinde 3 bin 635 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yapay zeka kaynaklı hisse senedi satış dalgasının, bazı yatırımcıları zararlarını karşılamak ve nakit yaratmak için altın satmaya zorladığını belirterek, hisse senedi piyasalarının toparlanmasıyla birlikte altın üzerindeki bu satış baskısının azaldığını söyledi.

Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise Orta Doğu'dan gelen petrol arzının artmasıyla yüzde 0,7 azalışla 88,7 dolarda seyrediyor.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD bankacılık sektörünün 2027 yılına ilişkin görünümünü "nötr"den "kötüleşiyor"a çevirdi. Diğer taraftan ABD Adalet Bakanlığı, Kuzey Koreli siber aktörler tarafından kripto para borsası Binance'den yasa dışı yollarla elde edilen 1,1 milyar doların üzerindeki kripto para varlığının geri alınması amacıyla dava açtı.

New York borsası sert yükseldi

New York borsası, Nvidia'nın hisselerindeki yükselişin öncülüğünde dün sert yükseldi. Söz konusu gelişme sonrasında Nvidia'nın hisseleri günü yüzde 31,5 artışla tamamlarken, yapay zeka ile ilişkili diğer şirketlerin hisselerini de yukarı taşıdı. Micron Technology'nin hisseleri yüzde 19, Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 6,9 ve CoreWeave'in hisseleri yüzde 22,3 değer kazandı.

Öte yandan, siber güvenlik şirketi CrowdStrike'ın rakibi Zscaler'ı yaklaşık 43,9 milyar dolar değerlemeyle bünyesine katmak üzere anlaşmaya varması sonrasında Zscaler'ın hisseleri yüzde 17,7 yükseldi.

Trump'ın Çin'in Boeing'den 250 uçak daha satın almasını beklediğini kaydetmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 4,17 arttı. Makroekonomik veri tarafında ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 54,5 değerine gerileyerek piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 3,01, S&P 500 endeksi yüzde 4,73 ve Nasdaq endeksi yüzde 6,51 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne pozitif başladı

Avrupa borsaları pozitif seyretti

Teknoloji sektörüne ilişkin iyimserlik Avrupa borsalarını da pozitif etkiledi. Almanya'da Infineon hisseleri yaklaşık yüzde 4, Aixtron hisseleri yüzde 8,9 ve Suss Microtec hisseleri yüzde 9,8 yükseldi.

Piyasalardaki toparlanmaya Avro Bölgesi ve Almanya'dan gelen olumlu makroekonomik veriler de destek verdi. Avro Bölgesi'nde kasım ayına ilişkin imalat sanayi PMI 52,9, Almanya'da kasım ayına ilişkin imalat sanayi PMI 55 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede bileşik PMI, kasımda geçen aya kıyasla 1,6 puan artarak 53,4'ten 55'e çıktı ve Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Söz konusu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,26, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,48, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,08 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,07 değer kazandı.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.

Asya borsaları Hong Kong hariç pozitif seyrediyor

New York borsasında görülen pozitif seyir yeni günde Asya piyasalarına da taşındı. Bölgede teknoloji şirketlerinin hisselerinde sert yükselişler görülürken, yarı iletken üreticisi Tayvan merkezli TSMC'nin hisseleri yüzde 9,9, Tayvan merkezli diğer şirketler Foxconn'un hisseleri yüzde 8,1, Largan Precision'ın hisseleri yüzde 9,9, Güney Koreli şirketler SK Hynix'in hisseleri yüzde 8,9, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 8,5, Japon teknoloji şirketlerinden Kioxia'nın hisseleri yüzde 9,7, Murata'nın hisseleri yüzde 14,9, Advantest'in hisseleri yüzde 15 arttı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da kasım ayına ilişkin imalat sanayi PMI 53,3'ten 53,7'ye çıkarken, hizmet sektörü PMI 51,7'den 50,5'e indi.

Bu veri ülkenin özel sektöründe dengesiz bir toparlanmaya işaret etti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 7,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,4 değer kaybetti.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kaybederek 11.104,38 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,50 yükseldi.

Dolar/TL dünü yüzde 0,05 artışla 50,5880'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 50,6250'den işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, rezerv yönetimi ve likidite araçları konusunda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izlediklerini belirterek, "Türk lirasına olan talebin desteklenmesinin gerekmesi durumunda, başta temel aracımız olan politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarımızı kullanabiliriz. Eş güdüm içinde, stopaj düzenlemeleri gibi Türk lirasını destekleyecek başka adımlar da atılabilir." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Japonya'da imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 12.100 puanın direnç, 11.700 ve 11.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.