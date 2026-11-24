ABD Ticaret Bakanlığının yayımladığı duyuruda, kara listeye alınan bu şirketlerin gelişmiş bilgisayar çiplerini izin verilmeyen kişi veya kuruluşlara aktarma riski taşıdığı belirtildi.

Duyuruda, karar kapsamında, ABD ihracat kontrolüne tabi ürünlerin söz konusu şirketlere gönderilmesi veya ABD içinde bu şirketlere devredilmesi için Ticaret Bakanlığından izin alınmasının zorunlu hale geldiği bildirildi.

Buna göre Megaspeed ve Tayland ile Malezya'daki iştiraklerinin izin başvurularının reddedilmesi bekleniyor.

Nvidia'nın iş ortaklarından Megaspeed, yapay zeka çiplerini Çin'e yönlendirdiği şüphesiyle 2024'ten bu yana ABD makamlarınca soruşturuluyordu.

Bu arada Singapur Başbakanı Lawrence Wong da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Megaspeed hakkında kendi soruşturmasını yürüttüğünü, ABD'nin soruşturmasına dahil olmadığını açıkladı.

Wong, Jensen Huang'ın rolüne ilişkin soruşturmaların ABD hükümetinin sorumluluğunda olduğunu belirterek Singapur yasalarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Megaspeed'in Çin'e çip aktarımında rol oynadığı iddiası

Nvidia çiplerinin Güneydoğu Asya'daki en büyük alıcısı olan Megaspeed'in, Malezya, Endonezya ve Tayland'daki veri merkezleri aracılığıyla Çinli şirketlere Nvidia çiplerine gizli yollarla erişim imkanı sağladığından şüpheleniliyor.

Nvidia'nın gelişmiş çiplerini Çin'e satması ABD tarafından yasaklanırken Singapur'da bu çiplerin yurt dışındaki şirketlere transferini yasaklayan bir düzenlemesi bulunmuyor.

Megaspeed ayrıca, Nvidia'nın üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang ile ilişkisi olduğu ve casusluk yaptığı öne sürülen Alice Huang'ın, şirketteki yöneticilik görevinden Ağustos 2025'te ayrıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Bu arada ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Nvidia'nın gelişmiş çiplerinin ihracatının yeterince denetlenmemesinden ABD Ticaret Bakanlığını sorumlu tutmuştu.