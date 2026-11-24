İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, ortak bir organizasyon içerisinde ve örgütsel yapı çerçevesinde tefecilik yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda müşteki beyanları, şüphelilere yönelik MASAK analizleri, HTS ve baz kayıtları, banka hesap hareketleri, tapu ve araç tescil kayıtları ile şirketler arasındaki para transferleri incelendi.

Şüphelilerin belirli bir iş bölümü ve hiyerarşik yapı içerisinde hareket ederek faiz karşılığında para kullandırdıkları ve haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Müştekilere ait araç ve taşınmazların gerçek değerleriyle örtüşmeyen bedeller üzerinden devredildiği, para hareketlerinin farklı kişi ve şirketlerin hesapları üzerinden gizlenmeye çalışıldığı, borçların tahsili sırasında ise müştekilere yönelik tehdit ve cebir içerikli eylemlerde bulunulduğu tespit edildi.

İstanbul, Van ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda suça karıştığı tespit edilen 34 şüpheliden 28'i yakalandı.

Firari 6 şüpheliden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, suçta kullanıldığı değerlendirilen araçlara ve tefecilik faaliyeti karşılığında müştekilerden temin edildiği belirlenen arsa, konut ve daire niteliğindeki taşınmazlara el konuldu.