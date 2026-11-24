Trump, dün ABD Adalet Bakanlığında cinayet kurbanlarının yakınlarıyla bir araya geldiği programda, federal düzeyde idam cezasının kapsamının genişletilmesine yönelik talimat verdiğini belirtti.

Savcıların, kolluk görevlilerinin ve kurban yakınlarının katıldığı programda konuşan Trump, idam cezalarının müebbet hapis cezalarına çevrilmesine itiraz edeceklerine işaret ederek "O (Newsom), katillerin yanında yer aldı ama bugün biz diyoruz ki Amerikan halkı sizin yanınızda. Bu salondaki pek çok kişi bu rezaletin bir şekilde geri alınması için elinden geleni yapıyor. Bu işi sonuna kadar götüreceğiz." dedi.

Kararı "siyasi" olarak değerlendiren Trump, "Ne için? Sanırım biliyoruz. Sanırım siyaset. Bence çok kötü bir siyaset ama önemi yok. Asla yapılmamalıydı." diye konuştu.

California Valisi Newsom, bu ayın başında 500'den fazla idam mahkumunun cezasını, şartlı tahliye imkanı bulunmayan müebbet hapis cezasına çevirmişti.