Cuma günü 59,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,56 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 59,79 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,34 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 60,01 ile 60,29 dolar aralığı direnç, 59,73 ile 59,45 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.