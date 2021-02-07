Çin'e giden ihracat treninin makinistleri, Türkiye'de üretilen ürünlerin Çin'e ulaştırılmasına aracılık ediyor. TRT Haber ekibi üçüncü ihracat seferine eşlik ederek, ihracatın görünmeyen kahramanlarını görüntüledi.

Bu yükü taşıdıkları için gurur duyduklarını dile getiren Makinist Mahmut Akdağ, yüzyıllardır süregelen İpek Yolu'nu canlandırdıklarını söyledi.

"Acı bir haber alıyorsun, dönmen en az 10 saat sürüyor"

İşlerinin gönül işi olduğunu söyleyen Makinist Serdar İrkin, bu mesleği sevmeyen kişilerin yapamayacağını kaydederek, "Kimi zaman düğüne gidemiyorsun, yakının düğünün kaçırıyorsun veya yoldasındır. Acı bir haber alıyorsun, dönmen en az 10 saat sürüyor." dedi.

Makinist Murat Akman da, 7 gün 24 saat, mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaptıklarını söyledi.

"Biz kader arkadaşıyız"

Yük trenlerinde iki makinist birlikte mesai yapıyor. Kendileri için önemli olan şeyin yoldaki arkadaşlarıyla olan muhabbetleri olduğunu anlatan Akdağ, "Çünkü biz kader arkadaşıyız. 3 metrekarelik bir alanda bütün hayatımızı paylaşıyoruz." diye konuştu.

En zor tarafı hemen fren yapılamaması

Makinistler düzenli aralıklarla uygulamalı sınava tabi tutuluyorlar. Bu sebeple hata yapma şansları azaltılıyor.

Tren kullanmanın en zor tarafı ise hemen fren yapılamaması.

En kısa duruş mesafesinin kontrollü olarak 550 metre olduğunu söyleyen İrkin, bunun altında duruşun olmadığını anlattı. İrkin, "Onun için biz canlılara bazen istemesek de zarar veriyoruz. Evcil veya yabani hayvan olsun buna çok üzülüyorum." dedi.

9 Şubat'ta Çin'e ulaşacak

Yolcuğunun planlamaya uygun şekilde gerçekleşmesiyle bor yüklü trenin 9 Şubat'ta Çin'in Şien kentine ulaşması planlanıyor.