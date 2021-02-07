Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle geçen yılın nisan ayında dış satımı 450 milyon dolara kadar gerileyen Kocaeli, aylık bazdaki ihracat hacmini 2020 Eylül ayında yeniden 1 milyar doların üzerine çıkardı.

Kontrollü döneme geçişle birlikte ivme kazanan kent ihracatı, dünya genelinde etkisini sürdüren salgına rağmen eylülden bu yana aylık 1 milyar doların üzerinde seyrediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yılın eylül ayında 1 milyar 223 milyon 394 bin dolar olan kent ihracatı, ekimde 1 milyar 324 milyon 407 bin dolar, kasımda 1 milyar 257 milyon 178 bin dolar, aralıkta 1 milyar 420 milyon 272 bin dolar olarak gerçekleşti.

Yeni yıla 1 milyar 104 milyon 470 bin dolarlık ihracatla başlayan Kocaeli, böylece aylık bazda art arda beşinci kez 1 milyar doların üzerinde dış satıma imza attı.

İhracat liginde İstanbul ve Bursa'nın ardından üçüncü sırada bulunan Kocaeli, aynı zamanda ocak ayında yurt dışına 1 milyar doların üzerinde satış gerçekleştiren 3 ilden biri oldu.

İhracatın lokomotifi otomotiv ve kimya sektörleri

Ocak ayında kent ihracatının yüzde 69'una denk gelen 758 milyon 921 bin dolarlık kısmını otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin bulunduğu kentin ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Kocaeli'nin otomotiv ihracatı, ocakta 549 milyon 495 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ ve boya tesisine ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci sırada yer aldı.

Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, bu dönemde 209 milyon 426 bin dolar oldu.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 80 milyon 160 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 74 milyon 959 bin dolarla çelik, 52 milyon 309 bin dolarla elektrik-elektronik, 43 milyon 518 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi izledi.

Kentten 148 noktaya ihracat yapıldı

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı, Avrupa'nın ise en büyük 7'nci limanı konumunda olan Kocaeli, yılın ilk ayında 148 ülke ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirdi.

Türkiye'nin aralık ayında Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı Birleşik Krallık, ocak ayında 135 milyon 984 bin dolarla Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

Almanya 87 milyon 528 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 79 milyon 270 bin dolarla İtalya, 74 milyon 768 bin dolarla Fransa, 69 milyon 802 bin dolarla Slovenya takip etti.