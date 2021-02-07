Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından Sıfır Atık Projesi’nin 42 aylık kazanım verilerinin açıklandığı bir video paylaştı.

Videoda, 42 aylık süreçte Bakanlığın ana hizmet binasında 385,6 ton değerlendirilebilir atığın ekonomiye kazandırıldığı açıklandı.

Bakanlığımızın ana hizmet binasında #SıfırAtık ile 42 ayda;



385.6 ton değerlendirilebilir atık kaynağında ayrı ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.



204.6 ton kağıt-karton tekrar kullanıma alınarak 3478 ağacın kesilmesi önlendi.



Sıfır Atık'ta Hayat Var. pic.twitter.com/6YpW2NAuRA — Murat KURUM (@murat_kurum) February 7, 2021

Videoda, 204,6 ton kağıt ve kartonun tekrar kullanıma kazandırılarak 3 bin 478 ağacın kesilmesinin engellendiği projenin kazanımlarına yer verildi:

"90,8 ton plastik atığın geri dönüşümüyle bin 479 varil petrolün kullanımından tasarruf edildi. Ayrıca, 29,7 ton cam atık, 19,8 ton metal atık, 22,6 ton organik atık, 11,7 ton yemek atığı, 6 bin 580 litre bitkisel atık yağdan biyodizel üretildi. Elde edilen kazanımlar sonucunda da 51 ton cevherin kullanımıyla 42,7 ton sera gazının salınımı engellendi. Bunun yanı sıra, 13,9 ton kompost ve 6,6 ton biyodizel elde edildi."