Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 15 milyar 48 milyon dolara yükseldi.

170 milyon dolar arttı

Geçen ay miktar bazındaki en fazla artış ise ABD’ye yapılan ihracatta gerçekleşti. ABD’ye yapılan ihracat Ocak 2021’de, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 170 milyon 420 bin dolar attı ve 810 milyon 247 bin dolara yükseldi.

Miktar bazındaki ihracat artışında ABD’yi Lübnan, Fransa, Almanya ve Peru takip etti.

En fazla azalış Suudi Arabistan’da

Suudi Arabistan’a gerçekleştirilen ihracat, söz konusu dönemde 205 milyon 319 bin dolar düşüşle 16 milyon 591 dolara geriledi.

Böylece, ocak ayındaki en fazla azalma Suudi Arabistan’da kaydedildi.