Kesme çiçek üretiminin büyük bir bölümünün yapıldığı Antalya, 25 Ocak itibarıyla Sevgililer Günü mesaisine başladı.

22 ülkeye çiçek gönderilecek

Seralardaki karanfil başta olmak üzere ağırlıklı olarak kırmızı renkli çiçekler toplanarak sevgililer için hazırlandı.

[Fotoğraf: AA]

Paketlenen çiçekler tırlarla Türkiye’den Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya başta olmak üzere 22 ülkeye gönderilmek üzere dağıtıma çıkarıldı.

Bir hafta daha devam edecek son sevkiyatlar için hazırlanan çiçekler uçakla gönderilecek.

Salgına rağmen ihracat arttı

Geçen yıl 6 milyon dolar değerinde 60 milyon dal sevkiyatının yapıldığını açıklayan Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, bu yıl salgına rağmen ihracatta ciddi bir artış yaşandığını vurguladı.