Türkiye'den Sevgililer Günü için 7 milyon dolarlık çiçek ihracatı
Türkiye 14 Şubat Sevgililer Günü için 22 ülkeye 70 milyon dal kesme çiçek gönderdi. Sevkiyatın parasal değeri ise 7 milyon dolar.
Kesme çiçek üretiminin büyük bir bölümünün yapıldığı Antalya, 25 Ocak itibarıyla Sevgililer Günü mesaisine başladı.
22 ülkeye çiçek gönderilecek
Seralardaki karanfil başta olmak üzere ağırlıklı olarak kırmızı renkli çiçekler toplanarak sevgililer için hazırlandı.
Paketlenen çiçekler tırlarla Türkiye’den Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya başta olmak üzere 22 ülkeye gönderilmek üzere dağıtıma çıkarıldı.
Bir hafta daha devam edecek son sevkiyatlar için hazırlanan çiçekler uçakla gönderilecek.
Salgına rağmen ihracat arttı
Geçen yıl 6 milyon dolar değerinde 60 milyon dal sevkiyatının yapıldığını açıklayan Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, bu yıl salgına rağmen ihracatta ciddi bir artış yaşandığını vurguladı.
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