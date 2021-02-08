Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, ülke genelinde sıcaklıkların cuma günü mevsim normallerine, cumadan sonra ise mevsim normallerinin altına düşeceğini söyledi.

Pazar günü itibarıyla yeni bir yağışlı sistemle birlikte yurdun kuzey kesimlerinde kar yağışının başlamasının beklendiğini kaydeden Doğan, bu yağışların pazartesi günü biraz daha doğuya hareket ederek ülkenin doğu ve kuzey bölgelerini etkileyeceğini söyledi.

İstanbul'da sıcaklıklar düşecek

İstanbul'da ise yarın 17 derece olarak beklenen sıcaklığın Cuma günü 9 dereceye düşeceği bilgisini veren Doğan, Pazar ve Pazartesi günleri sıcaklığın mevsim normallerinin 4-6 derece altına düşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Sosyal medyada konuşulan "uzun yılların rekoru olacak" şeklindeki bilgileri de değerlendiren Doğan, böyle bir beklentilerinin olmadığını kaydetti.

Ankara'da Pazar günü kar yağışı geliyor

Ankarara'nın kuzey kesimlerinde Pazar günü kar yağışı görüleceğini aktaran Doğan, pazartesi günü ise kent genelinde bir yağış beklentisi olduğunu söyledi.

Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de bugün kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90/kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'de ise bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Ocak ayı yağışları sevindirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hidrometeoroloji Şube Müdürlüğü'nün 'Alansal Yağış Raporu' ile İklim ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü'nün 'Ortalama Sıcaklıkların 1981-2010 Normallerine Göre Mukayesesi' 2021 yılı Ocak ayına ait raporlar yayımlandı.

Rapora göre, Ocak ayında yağışlar, ülke geneli normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti.

Artış oranı birçok ilde yüzde 100'ü geçti

Ocak ayında 93.8 mm yağış kaydedilirken, normali 65.8 mm (1981-2010) ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 61.3 mm olarak açıklandı. Yağışlarda normaline göre yüzde 43 ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 53 artış meydana geldi.

Raporda en fazla yağış gerçekleşen bölgelere bakıldığında, Ocak ayı yağışları özellikle Marmara Bölgesi'nde önemli ölçüde artış gösterdi. Yağışlar Trakya, Kuzey Ege, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Kayseri ve Hatay çevrelerinde normallerine göre yüzde 100'den fazla artarken, Erzurum'un kuzey kesimlerinde ise yüzde 60'ın üzerinde azalma gerçekleşti.

Iğdır en az, Hatay en fazla yağış alan il

Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Samsun ve Trabzon normallerinin altında yağış aldı. Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Hatay, Kırklareli, Osmaniye ve Tekirdağ normallerinin iki katından fazla yağış alan iller oldu. En az yağış 22 mm ile Iğdır'da, en fazla yağış ise 239 mm ile Hatay'da kaydedildi. Normaline göre en fazla azalma ise yüzde 37 ile Ardahan'da gerçekleşti.

Marmara’da son 40 yılın en yüksek ikinci yağışı

Marmara Bölgesi'nde Ocak ayı yağışı 160 mm oldu. Normali 76.2 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 76.2 mm olduğu belirtilerek, yağışlarda normali ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleştiği ve bölgenin son 40 yılın en yüksek ikinci Ocak ayı yağışını aldığı açıklandı.

Ege’de artış yüzde 100'ü aştı

Ege Bölgesi'nde Ocak ayı yağış miktarı 133 mm ölçüldü. Normali 81.1 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 52.8 mm olduğu belirtilerek, yağışlarda normali ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleştiği açıklandı.

Akdeniz Bölgesi Ocak ayı yağış miktarı 146 mm oldu. Normali 104.8 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 115.6 mm olan Akdeniz'de yağışlar normaline göre yüzde 39, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 26 arttı.

İç Anadolu’da yüzde 37 artış

İç Anadolu Bölgesi Ocak ayı yağışı 52.7 mm ölçüldü. Normali 38.5 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 37.5 mm olan İç Anadolu'da yağışlar normaline göre yüzde 37, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 41 artış gösterdi.

Karadeniz Bölgesi Ocak ayı yağışı 66.8 mm ölçüldü. Normali 62.4 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 64.8 mm olan bölgede yağışlar normaline yüzde 7, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre 3 artış gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ocak ayı yağışı 71.2 mm oldu. Normali 51.7 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 38.0 mm ölçülen bölgede, yağışlar normaline göre yüzde 38, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 87 arttı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Ocak ayı yağışı 100.6 mm ölçüldü. Normali 80.5 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 75.5 mm olan Güneydoğu'da yağışlar normaline göre yüzde 25, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 33 arttı.

Sıcaklık ortalaması da arttı

Ortalama Sıcaklıkların 1981-2010 Normallerine Göre Mukayesesi Raporu'na göre ise ortalama sıcaklıklar ülkemizin kıyı kesimleri, Trakya çevresi, Güneydoğu Anadolu bölgesi çevrelerinde genelde mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Uzun yıllar Ocak ayı ortalama sıcaklığı 2.7 derece iken, 2021 Ocak ayı 5.4 derece ölçüldü. Ocak ayında en düşük sıcaklık eksi 34.5 dereceyle Ağrı'da, en yüksek sıcaklık ise 28.8 dereceyle Cide'de tespit edildi.

Bölgelere göre ise sıcaklık ortalaması şöyle; uzun yıllar ortalama sıcaklığı 5.1 derece olan Marmara'da, Ocak ayı 8.2 derece oldu. Uzun yıllar ortalaması 6.3 derece olan Ege'de, Ocak ayı 8.6 derece oldu. Uzun yıllar ortalaması 7.4 derece olan Akdeniz'de, Ocak ayı 9.6 dereceye çıktı.

Uzun yıllar ortalaması eksi 0.9 derece olan İç Anadolu'da, Ocak ayı 2.5 dereceye yükseldi. Uzun yıllar ortalaması 2.8 derece olan Karadeniz'de, Ocak ayı 6.2 derece oldu.

Uzun yıllar ortalaması eksi 4.8 derece olan Doğu Anadolu'da, Ocak ayı eksi 2.7 derece oldu. Uzun yıllar ortalaması 4.4 derece olan Güneydoğu'da, Ocak ayı 6.7 dereceye yükseldi.

72 merkezde ekstrem sıcaklık

2021 yılı Ocak ayı ekstrem sıcaklık değerlendirmesine göre ise 72 merkezde yeni ekstrem sıcaklık gerçekleştiği belirtildi.

Ekstrem sıcaklık farkının en fazla yaşandığı Ocak ayı en yüksek sıcaklık ve uzun yıllar ortalamasına göre en yüksek derece farkı yaşanan ilk 10'daki merkezler ise şöyle: Cide 5.3 derece fark, 28.8 derece sıcaklık. Sivas 4 derece fark, 18.6 derece sıcaklık. Göksun 3.6 derece fark, 17.5 derece sıcaklık. Gemerek 3.4 derece fark, 19.4 derece sıcaklık.

Çorum 3.1 derece fark, 20.6 derece sıcaklık. Boğazyılan 2.8 derece fark, 20.3 derece sıcaklık. Tosya 2.6 derece fark, 17.2 derece sıcaklık. Çankırı 2.6 derece fark, 17.6 derece sıcaklık. Rize 2.6 derece fark, 26.6 derece sıcaklık. Amasya 2.2 derece fark, 23.5 derece sıcaklık. Merzifon 2.2 derece fark, 20.2 derece sıcaklık.