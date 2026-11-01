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Türkiye
AA 01.11.2026 22:59

İstanbul'da helikopter destekli asayiş uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur" uygulaması yaptı.

İstanbul'da helikopter destekli asayiş uygulaması
[Fotograf: DHA]

Kentte bir çok ilçede gerçekleştirilen denetime, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş, Trafik Denetleme, Özel Harekat ve Deniz Limanı şube müdürlükleri ile Motosikletli Polis Timleri katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

İstanbul'da helikopter destekli asayiş uygulaması

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetime, polis helikopteri de havadan destek verdi.

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