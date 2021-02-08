Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde yaşayan ve birbirleriyle akraba olan 26 kişilik 3 aileyi, İstanbul’dan bir yakınları ziyarete geldi. Ancak kısa süre sonra 3 aileden 9 kişinin testleri pozitif çıktı.

9 kişi Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, 17 kişinin de temaslı olduğunu saptadı.

10 günlük karantina kararı verildi

Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin başkanlığında toplanan Odunpazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Gündoğdu Mahallesi’ndeki Kuyucular, Denli, Alkan ve Ergün Sokak'ta yaşayan 17 kişinin 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Geçen cuma gecesi başlatılan karantinada temaslıların yaşadığı evlerin girişleri, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek, giriş-çıkışlara kapatıldı.

15 Şubat'a kadar karantinada kalacak 17 kişinin ihtiyaçları Odunpazarı Kaymakamlığı’nca koordine edilen ‘Vefa Sosyal Destek’ grupları tarafından karşılanacak.

Virüsün mutasyona uğrayan 'mutant virüs' olduğu iddia edildi.