Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2 Şubat Salı günü Güzelyalı semtinde metrekareye düşen 126 kilogramlık yağışın uzun yıllar sonra kent merkezinin aldığı en büyük yağış miktarı olduğu belirtildi.

Aynı gece 80 kilogram yağış alan Menderes ilçesine bir gün sonra 130 kilogramlık yağış düştüğü, böylelikle İzmir’in en önemli su kaynağı Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin de yükseldiği bildirildi.

Bulgurca Camii yeniden sular altında kaldı

Barajı besleyen derelerden günlerdir devam eden su akışıyla doluluk oranının yüzde 55’e ulaştığı kaydedilen açıklamada, "Tahtalı Barajı'ndaki toplam su hacmi ise 176 milyon 402 bin metreküpe ulaştı. Son yağışların ardından Tahtalı Barajı havzasında çekilen görüntüler, bir iki ay önce yürüyerek yanına gidilen eski Bulgurca Camii’nin yeniden sular altında kaldığını gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

[Bulgurca Camii (5 Ocak 2021)]

Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesinin yağışlar öncesinde yüzde 30’lara kadar düştüğü hatırlatıldı.

Balçova ve Ürkmez barajlarında doluluk yüzde 100'e yaklaştı

Öte yandan, doluluk oranı yüzde 10'a kadar gerileyen Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk oranının yüzde 70’in üzerine çıktığı, Balçova ve Ürkmez barajlarında ise yüzde 100 doluluk oranına yaklaşılınca tedbir amacıyla barajdan su tahliye edildiği kaydedildi.