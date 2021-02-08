Adana'da, El Kaide terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresi için yürütülen çalışmalarda, terör örgütü ile iltisaklı faaliyet yürüten, başkanlığını Muhammet hoca kod adlı M.Ö'nün yaptığı Daru's Selam Derneği'nin faaliyetlerine devam tespit edildi.

Derneğe bağlı 6 şüpheli şahsın, terör örgütü adına Adana'da 2 esnaftan tehdit yoluyla toplam 300 bin lira haraç isteme olaylarını gerçekleştirmeye teşebbüs ettikleri, müşteki ve tanık beyanları, olayın gerçekleşme anına ait güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle belirlendi.

5 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren Daru's Selam Derneğine, 3 Şubat 2021'de operasyon yapıldı.

Operasyonda, aralarında derneğin başkanı M.Ö. ve yöneticilerinin de yer aldığı, örgüt adına tehdit yoluyla haraç isteme eylemine karışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, dijital malzemeler ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

İllegal olarak faaliyetlerine devam eden dernek mühürlendi

Terör örgütü ile bağlantılı faaliyette bulunduğu, 23 Şubat 2020 tarihinde alınan karar ile feshedildiği illegal olarak faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen Daru's Selam İlim yayma, Ahlak, Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği mühürlendi.