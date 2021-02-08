Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 12:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki nöbeti sürüyor. Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı. Oturma eylemindeki aile sayısı 199'a çıktı.
Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde 3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti 525. gününde devam ediyor.
Diyarbakır Anneleri'nin oturma eylemine katılım sürüyor. Oturma eylemine 2 aile daha katıldı.
Kars'tan Aslıhan Buğan çocuğu, Hakkari'den Şahin Salim ise kardeşi için Diyarbakır'a gitti.
Böylece oturma eylemine katılan aile sayısı 199'a çıktı.
Etiketler: Evlat Nöbeti
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