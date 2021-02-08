İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamaya büyük oranda uyuldu ancak uymayanlar da vardı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir araç, denetim yapan polis otomobiline çarparak kaçtı. Kısa süreli kovalamaca sonucu kaçan aracın önü kesilerek, sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı.

Alkollü olduğu belirlenen sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve alkollü araç kullanmaktan cezai işlem yapıldı.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamacayla yakalandı

Benzer görüntüler Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden de geldi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Yarım saatlik kovalamaca sonunda otomobil durduruldu. Sürücü ile yanındaki kişi, gözaltına alındı.

Alkollü olduğu belirlenen sürücü ve yanındaki arkadaşı hakkında işlem yapıldı. Araç ise otoparka çekildi.

Edirne'de ise, kısıtlamayı ihlal eden sürücü, aracıyla ağaca çarptı. Sürücüye, kısıtlamayı ihlal ve alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

"Yazlığımızdan dönüyoruz" bahanesi cezadan kurtaramadı

İstanbul'da polis, içinde 3 kişi bulunan bir aracı durdurdu. "Yazlığımızdan dönüyoruz" bahanesiyle cezadan kurtulmaya çalışan ve izin belgesi olmayan 3 kişiye kısıtlamaya uymamaktan işlem yapıldı.