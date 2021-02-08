Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de 4 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de durdurulan otobüste yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin, organizatörlere 2'şer bin dolar verdiği öğrenildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Ş.T. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, otobüste bulunan 4 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.
Şoför ve muavin gözaltında
Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Otobüs şoförü Ş.T. ve muavin A.A. gözaltına alındı.
Yabancı uyrukluların, Afganistan'da organizatörlere 2'şer bin dolar verdikleri ve İran üzerinden yurda girdikleri ileri sürüldü.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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