Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 10:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hudut Kartalları uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele ediyor
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Van ve Hatay hudut hatlarında 5 bin 244 gram kubar esrar ve 19 bin 178 paket sigara ele geçirildi.
Hudut Kartalları sınır güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Van ve Hatay hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde 5 bin 244 gram kubar esrar ve 19 bin 178 paket sigara ele geçirildiği açıklandı.
Hudut Kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor. Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 5.244 gr kubar esrar ve 19.178 paket sigara ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/eaalvKCzy4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2021
Etiketler: Kaçakçılık Milli Savunma Bakanlığı Uyuşturucu
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