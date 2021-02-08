Hudut Kartalları sınır güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Van ve Hatay hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde 5 bin 244 gram kubar esrar ve 19 bin 178 paket sigara ele geçirildiği açıklandı.