Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hobi olarak başladı, usta öğretici oldu
[Fotoğraf: AA]
Manisa’da Ayhan Demirayak, tatil için gittiği Marmaris'te görüp hobi olarak yapmaya başladığı su kabağı lambası için gittiği kurslar ve aldığı sertifikaların ardından usta öğretici oldu.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ayhan Demirayak, 2008 yılında ailece gittikleri Muğla'nın Marmaris ilçesindeki tatil beldesinde gezdikleri bir dükkanda su kabağından yapılmış lamba gördü.
Demirayak, tatil dönüşü halk eğitim merkezi bünyesinde verilen kurslara katıldı. Kurslardan öğrendikleri ile el becerisini geliştiren Demirayak, su kabağından lamba, avize, abajur, saksı, kadın çantası ve çeşitli hayvan figürleri yapmaya başladı.
Su kabağı lambası eğitimleri alıp usta öğretici olan Memur Ayhan Demirayak, mesai saatleri dışında tecrübelerini halk eğitim merkezlerinde açılan kurslara katılan kursiyerlere aktaran Demirayak, açtığı atölyede lambaları satarak, aile ekonomisine ek gelir sağlıyor.
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