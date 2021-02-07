Aslantaş Baraj Gölü'nün yapılmasıyla 37 yıl önce tarlaları su altında kalan Kıyıkçı köyü sakinleri, teknelerle açıldıkları gölden tuttukları balıklarla günlük kazançlarını çıkarıyor.

Sabah gün ağarmadan baraj gölü kıyısına gelen köylüler, kayıklarının motorlarını çalıştırıp "vira bismillah" diyerek göle açılıyor.

Bir gün önceden göle attıkları metrelerce ağı elleriyle çeken köylüler, ağa takılan balıkları kasalara doldurarak toptancılara satıyor.

[Fotoğraf: AA]

Köy halkı ilçe ve kente göç etti

Köy sakinlerinden Ali Kıyıkçı, köy halkının çoğunun ilçe ve kente göç ettiğini anlattı, kalanların da ekmeğini sudan çıkarmaya başladığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kıyıkçı, baraj gölünden tuttukları balıklarla günlük 30 ile 150 lira arasında kazanç elde ettiklerini anlattı. Kıyıkçı, balıkçılık sayesinde evlerine ekmek götürebildiklerini söyledi.

"Barajdan önce köyümüz bölgenin en büyük köylerindenmiş. Bölgedeki tarımsal üretimin büyük çoğunluğu burada yapılırmış. Çeltik, pamuk, yer fıstığı, buğday ve arpa köyümüzün geçim kaynağıymış ancak topraklarımızın büyük kısmı 37 yıl önce sular altında kaldı. Bu nedenle artık tarım, köyün geçim kaynağı olmaktan çıktı. Baraj yapıldıktan sonra köyümüzün yüzde 90'ı diğer illere göç etti, kalanlar da geçimini balıkçılıkla sağlamaya çalışıyor. Bu yıl sular çekildiği için sezon iyi geçiyor. Her gün ağımız dolu mu döneceğiz boş mu bilmeden Allah'ımıza sığınıp göle açılıyoruz. Allah'a şükür yevmiyemizi kazanıyoruz."