Hollanda'ya 1980'de işçi olarak giden Yetkin Demir, 10 yıl sonra çalıştığı fabrikada iş kazası geçirdi. Tedavisinin ardından malulen emekli edilen Demir, Türkiye'ye döndü.

Demir, 31 yıldır Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Sis Dağı Yaylası'nda yaşamını sürdürüyor.

31 yıldır yaylada yaşıyor

Yetkin Demir, 1990'dan itibaren, yaylada yaptırdığı evinde şehir hayatından uzak yaşam sürüyor. Erzak almak gibi zorunlu ihtiyaçları dışında yayladan ayrılmayan Demir, doğayla baş başa geçirdiği zamandan büyük keyif duyuyor.

Evli ve 2 çocuk babası 63 yaşındaki Demir, yaylada geçirdiği zamandan dolayı huzurla dolduğunu, yaylada yaşama kararını bölgenin doğal güzelliklerinden etkilenerek aldığını söylüyor.

Kar ayakkabısıyla 8 saat yol gidiyor

Yetkin Demir, yaylada yaşamanın güzellikleri kadar zorlu yanlarının da bulunduğunu, erzak ihtiyacını giderebilmek için botlarının üzerine giydiği "hedik" adı verilen kar ayakkabısıyla kimi zaman 8 saat yürümek durumunda kaldığını anlattı:

"Çok kar yağdığı zaman giderken bazı yerlere dönüş yolunda kaybolmamak için iz bırakıyorum. Dönüş yolunda kimi zaman gece olur. İki ya da üç haftada bir ihtiyaçlarım için bunu yapıyorum.

Geçen sene 5 Şubat'ta burada yoğun bir kar yağışı oldu. Kar nedeniyle 18 Şubat'a kadar burada kaldım, ihtiyaçlarımı giderebilmek için dışarıya çıkamadım. Evin kapı ve camları kar nedeniyle tamamen kapandı. Kapıyı açsam kar tamamen eve dolacaktı. O sürede erzakım olduğu için evde sorun yaşamadım."